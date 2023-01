Directors' Dealings bei publity: Führungskraft kauft zu

Am 10.01.2023 tätigte bei publity eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die Transaktion wurde am 13.01.2023 publik gemacht. Am 10.01.2023 baute NEON Equity AG, in enger Beziehung, sein Depot um 600 Aktien aus. NEON Equity AG bezahlte 28,16 EUR je Anteilsschein. Die Aktionäre schickten das Papier von publity nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,80 Prozent auf 27,40 EUR.

Die publity-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 27,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Marktwert von publity beträgt unterdessen 418,03 Mio. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 14.876.500.

Am 09.01.2023 führte NEON Equity AG zuvor ein Eigengeschäft durch. Bei einem Kurs von 28,50 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 200 publity-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net