Directors' Dealings bei RCM Beteiligungs: Führungskraft weitet Engagement aus

Am 28.12.2022 wurden bei RCM Beteiligungs Directors' Dealings erfasst. RCM Beteiligungs meldete den Insiderdeal am 30.12.2022. RCM Beteiligungs-Vorstand Schmitt, Martin vergrößerte am 28.12.2022 die eigene Aktienposition. Schmitt, Martin erwarb 190.000 Aktien für je 1,81 EUR. Die RCM Beteiligungs-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 1,80 EUR.

Mit einem Kurs von 1,80 EUR zeigte sich die RCM Beteiligungs-Aktie im FSE-Handel vom m Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung schließlich kaum verändert. Insgesamt ist RCM Beteiligungs aktuell 23,01 Mio. Euro wert. Derzeit sind 12.643.402 Aktien handelbar.

Zuvor handelte Schmitt, Martin am 29.08.2022 mit RCM Beteiligungs-Anteilen. Schmitt, Martin erwarb zu diesem Zeitpunkt 5.027 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 2,00 EUR.

Redaktion finanzen.net