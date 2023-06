Directors' Dealings bei RCM Beteiligungs: Führungskraft weitet Engagement aus

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 07.06.2023 bei RCM Beteiligungs verzeichnet. Der Handel wurde am 12.06.2023 öffentlich gemacht. Sein Engagement in RCM Beteiligungs ausgebaut, hat am 07.06.2023 Schmitt, Martin, Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 3.000 Aktien zu je 1,57 EUR. Mit einem Kurs von 1,52 EUR zeigte sich die RCM Beteiligungs-Aktie im FSE-Handel schließlich kaum verändert.

Bei der RCM Beteiligungs-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 1,53 EUR. RCM Beteiligungs wird derzeit am Markt mit 19,72 Mio. Euro bewertet. An der Börse handelbar sind momentan 12.643.402 Papiere.

Vor dem SM Wirtschaftsberatungs AG-Handel sorgte zuletzt am 02.06.2023 eine Führungskraft für Aufsehen. in enger Beziehung, SM Wirtschaftsberatungs AG, erwarb 20.000 Papiere zu jeweils 1,60 EUR.

Redaktion finanzen.net