Directors' Dealings bei Rheinmetall: Insider ersteht weitere Anteile

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei Rheinmetall.

Am 13.01.2025 wurden bei Rheinmetall Directors' Dealings erfasst. Am 14.01.2025 wurde die Transaktion bekannt. Rheinmetall-Aufsichtsrat Georgi, Professor Dr. Andreas Arthur vergrößerte am 13.01.2025 die eigene Aktienposition. Georgi, Professor Dr. Andreas Arthur erwarb 50 Aktien für je 638,26 EUR. Die Rheinmetall-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 1,20 Prozent bei 643,80 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 1,10 Prozent auf 653,80 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 1.280 Rheinmetall-Aktien. Der Rheinmetall-Wert wird an der Börse aktuell auf 28,00 Mrd. Euro beziffert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 43.417.444 beziffert.

Vor der aktuellen Transaktion wurden Rheinmetall-Anteile zuletzt am 18.09.2024 von einer Führungskraft bewegt. in enger Beziehung, Georgi Vermögensverwaltungs GmbH bei Rheinmetall, vergrößerte sein Investment um 100 Aktien für jeweils 486,90 EUR.

