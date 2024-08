Directors' Dealings bei TAKKT: Führungskraft weitet Engagement aus

Meldepflicht nachgekommen

Wie sich die TAKKT-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Am 29.07.2024 wurden bei TAKKT Directors' Dealings erfasst. Der Aktien-Deal wurde am 31.07.2024 bekannt gemacht. Weishaar, Andreas Georg, Vorstand, kaufte am 29.07.2024 TAKKT-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 18.521 Aktien zum Preis von jeweils 10,27 EUR den Besitzer. Bis zum Handelsende ging es für das TAKKT-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 4,50 Prozent auf 10,62 EUR.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der TAKKT-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 10,56 EUR. Am Markt ist TAKKT aktuell 688,04 Mio. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 64.787.296 Aktien.

Am 29.07.2024 führte Weishaar, Andreas Georg zuvor ein Eigengeschäft durch. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 1.000 Aktien zu je 10,27 CHF.

Redaktion finanzen.net