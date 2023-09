Directors' Dealings: DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Führungskraft bewegt Aktien

Aktiendeal

DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.

Kürzlich kam es bei DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft zu Directors' Dealings. Der Aktien-Deal wurde am 15.09.2023 bekannt gemacht. 100 DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Papiere zu jeweils 21,50 EUR erwarb am 14.09.2023 MSC Invest GmbH, in enger Beziehung. Anleger zeigten sich alles in allem bei der DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 21,50 EUR.

Mit einem Wert von 21,70 EUR bewegte sich die DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft wird derzeit am Markt mit 105,60 Mio. Euro bewertet. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 4.800.000 Papiere.

MSC Invest GmbH hatte bereits am 12.09.2023 einen Insidertrade abgeschlossen. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 500 Aktien zu je 21,50 EUR.

Redaktion finanzen.net