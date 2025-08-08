DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin100.161 ±-0,0%Euro1,1636 ±0,0%Öl66,32 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
Öffentliche Bekanntgabe

Directors' Dealings: Insider weitet Engagement bei Basler aus

09.08.25 08:01 Uhr
Basler veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Basler AG
13,12 EUR -0,02 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für den 07.08.2025 wurde bei Basler ein Insiderdeal gemeldet. Der Handel wurde am 08.08.2025 gemeldet. 5.000 Basler-Papiere zu jeweils 12,34 EUR erwarb am 07.08.2025 Mehl, Hardy, Vorstand. Im FSE-Handel gewannen die Basler-Papiere letztlich 2,70 Prozent auf 13,14 EUR.

Das Papier von Basler legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 5,00 Prozent auf 13,12 EUR. Im FSE-Handel wechselten 550 Basler-Aktien den Besitzer. Basler ist derzeit am Markt 383,67 Mio. Euro wert. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 30.743.000 Anteilsscheine.

Bereits am 09.01.2025 wurde eine Insidertrade von Mehl, Hardy ausgemacht. Die Führungskraft kaufte damals 13.504 Basler-Aktien zu jeweils 6,81 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Basler AG

mehr Analysen