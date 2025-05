Directors' Dealings: Insider weitet Engagement bei Heidelberg Materials aus

Öffentliche Bekanntgabe

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Heidelberg Materials-Aktie.

Werte in diesem Artikel

Am 28.05.2025 tätigte bei Heidelberg Materials eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Am 28.05.2025 wurde der Handel mit Heidelberg Materials-Anteilen gemeldet. 1.640 Heidelberg Materials-Aktien für jeweils 178,32 EUR kaufte am 28.05.2025 Lentz, Dennis, Vorstand. Zum Handelsende ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 2,90 Prozent auf 176,95 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor Prozent auf EUR. Heidelberg Materials erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 32,01 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 174.793.632 Anteilsscheine beziffert.

Am 28.05.2025 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Einen Zukauf von 500 Papiere für jeweils 178,25 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Vorstand.

Redaktion finanzen.net