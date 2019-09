Produkte im Test: Lidl schlägt HUGO BOSS

• Warentester nehmen Businesshemden unter die Lupe• Preisunterschiede zwischen zehn und 140 Euro• Markenhersteller müssen sich Discounter geschlagen geben

Der Discounter Lidl hat mit seinen Eigenmarken bereits diverse Male etablierte Markenhersteller hinter sich gelassen. Nun muss sich auch der Modekonzern HUGO BOSS im direkten Vergleich geschlagen geben.

Preis- und Qualitätssieger Lidl

14 Hemden untersuchten die Warentester im Hinblick auf Langlebigkeit, Atmungsaktivität und Bügelverhalten. Auch die Arbeits- und Umweltbedingungen bei der Produktion der Businesshemden wurden untersucht. Dabei gingen neben etablierten Herstellern wie Eterna, Olymp und HUGO BOSS auch günstige Anbieter wie C&A und Lidl ins Rennen.

Preislich lagen die Hemden in unterschiedlichsten Preiskategorien: Zwischen zehn und 140 Euro rufen die Hersteller als Preise auf. Die Warentester interessierte bei dieser enormen Preisspanne insbesondere, ob sich deutliche Qualitätsunterschiede finden lassen. Das Ergebnis der Tests war überraschend. Mit jeweils einer Gesamtbewertung von 2,0 gingen die beiden günstigsten Anbieter aus dem Test hervor: Lidl, dessen Hemd mit dem Namen "Nobel League" zehn Euro kostet und "Peek und Cloppenburg", die mit einem 30-Euro-Modell im Rennen waren. Das Lidl-Hemd überzeugte die Tester in allen Kategorien und konnte bei Haltbarkeit, Tragekomfort, Pflege und Schadstoffe jeweils ein "gut" oder "sehr gut" einheimsen.

10-Euro-Hemd ist Testsieger: Das günstigste Hemd von Lidl ist unser Testsieger. Sowohl bei der Qualität als auch den Produktionsbedingungen gab es relativ wenig zu meckern. Schwachstellen hatten einige, auch teure Hemden, bei der Haltbarkeit. https://t.co/WhzC7QDWt6 pic.twitter.com/LHgg50B7gw - Stiftung Warentest (@warentest) August 28, 2019

Insgesamt konnte rund die Hälfte der getesteten Kleidungsstücke die Note "gut" ergattern, weitere sieben Mal vergaben die Warentester die Note "befriedigend"

Markenhemden die großen Verlierer

Etwas schlechter schnitt der Modekonzern HUGO BOSS ab. 100 Euro verlangt das Unternehmen für sein Businesshemd, das damit zehn Mal teurer ist als das Pendant von Lidl. Mit einer Gesamtwertung von 2,3 landet das BOSS-Hemd hinter dem Lidl-Produkt.

Andere Markenhersteller wie Olymp platzierten sich mit einer Gesamtbewertung "befriedigend" noch deutlich schlechter - insbesondere in Sachen Haltbarkeit gab es Negativpunkte.

Nicht nur in Qualitätsfragen hatte Lidl die Nase vorn, auch bei der Frage nach seinem sozialen und ökologischen Engagement überzeugte der Discounter die Warentester. HUGO BOSS und Tommy Hilfinger hingegen verweigerten Auskünfte zum Thema Nachhaltigkeit und ließen die Stiftung Warentest nicht in ihre Unternehmenspolitik Einblick nehmen. Diese quittierten die Taktik mit einem "mangelhaft" in dieser Testkategorie.



