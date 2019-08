"Dein Vitaminnetz" - Lidl hat eine neue Mehrweg-Alternative für die Knotenbeutel

"Dein Vitaminnetz"

Viele kennen die dünnen, kleinen Plastiktüten: Sie hängen meistens frei verfügbar in der Obst- und Gemüseabteilung unserer Supermärkte, um sie mit losem Gemüse oder Obst zu befüllen. Doch Lidl ließ sich für diese Umweltsünden eine Alternative einfallen, die die Kunden mehrfach beim Einkauf verwenden können: "Dein Vitaminnetz". Dabei handelt es sich um ein Mehrwegnetz, das wiederverwendbar ist. Seit dem 26. August ist es nun bei Lidl für 49 Cent im Zweierpack erhältlich.

Weniger Plastik - für die Umwelt

"Die Reduktion von Plastik in unserem Sortiment ist ein wichtiges Thema für uns, wir arbeiten kontinuierlich an verschiedenen Konzepten und Tests. Wichtig ist uns vor allem aber auch, dass die Kunden schrittweise mitgenommen werden", wird Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland, in der Pressemitteilung zitiert. Und da sich immer mehr Kunden wünschen, unverpackte Produkte, insbesondere bei Obst und Gemüse, kaufen zu können, ist das neue, mehrfach verwendbare "Vitaminnetz" eine umweltfreundlichere Alternative beim Transport der losen Produkte als der klassische Knotenbeutel. Zudem soll der neue Beutel aus fast 100 Prozent recyclebarem Polyester bestehen, bei bis zu 30 Grad ganz einfach in der Waschmaschine mitgewaschen werden (wobei an dieser Stelle die Frage im Raum steht, ob so nicht Mikroplastik ins Wasser geraten könnte) und eine Last von bis zu fünf Kilogramm tragen können.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: monticello / Shutterstock.com, r.classen / Shutterstock.com