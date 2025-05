Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteidigt Stellung am Nachmittag

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 90,97 USD.

Bei der Walt Disney-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 90,97 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91,15 USD zu. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 90,67 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,12 USD. Zuletzt wechselten via New York 144.578 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei 118,60 USD erreichte der Titel am 03.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,37 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,10 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 11,95 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Walt Disney-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,864 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 127,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 05.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,10 Prozent auf 24,60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Walt Disney am 07.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Walt Disney-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 5,45 USD je Aktie aus.

