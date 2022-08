Walt Disney Aktie News: Walt Disney behauptet sich am Vormittag

Mit einem Wert von 103,30 EUR bewegte sich die Walt Disney-Aktie um 02.08.2022 09:22:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 103,30 EUR. Bei 103,16 EUR markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 103,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 492 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 161,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2021). Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 35,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2022 Kursverluste bis auf 86,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 19,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 170,00 USD.

Walt Disney ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 0,79 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 20.272,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.613,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 10.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,90 USD je Aktie belaufen.

