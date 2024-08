Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 91,37 USD.

Die Walt Disney-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 91,37 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 91,37 USD. Mit einem Wert von 92,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 197.647 Stück.

Am 29.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,73 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,42 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 78,74 USD erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,82 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,692 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,00 USD.

Am 07.05.2024 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 21,99 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,35 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Walt Disney am 07.08.2024 präsentieren. Walt Disney dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,77 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

So schätzen Aktien-Analysten den NBA-Deal zwischen NBC, Amazon und Disney ein

Schwacher Handel in New York: Dow Jones schwächelt schlussendlich

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verliert am Montagnachmittag