Walt Disney Aktie News: Walt Disney am Vormittag gefragt

Das Papier von Walt Disney konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 108,68 EUR. Kurzfristig markierte die Walt Disney-Aktie bei 108,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 134 Walt Disney-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2021 bei 161,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 32,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 105,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 194,33 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 09.02.2022 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Walt Disney im vergangenen Quartal 21.819,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walt Disney 16.249,00 USD umsetzen können.

Die Walt Disney-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.05.2022 erwartet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 09.05.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 5,69 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Netflix-Aktie, NVIDIA-Aktie, Tesla-Aktie, Amazon-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Ausblicke und Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Florida winkt Gesetz gegen Disney-Park durch: Was sich für den Maus-Konzern jetzt ändert

Erste Schätzungen: Walt Disney gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com