Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney büßt am Mittwochabend ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Walt Disney. Das Papier von Walt Disney befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,3 Prozent auf 116,75 USD ab.

Um 20:08 Uhr rutschte die Walt Disney-Aktie in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 116,75 USD ab. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 116,36 USD nach. Mit einem Wert von 117,97 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 458.361 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,78 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,947 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 138,00 USD.

Walt Disney gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 23,58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 5,86 USD in den Büchern stehen haben wird.

