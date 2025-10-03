Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Freitagabend an Fahrt
Die Aktie von Walt Disney zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Walt Disney konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 112,99 USD.
Um 20:06 Uhr wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 112,99 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 113,56 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,01 USD. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 496.551 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 124,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,34 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,10 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 41,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Walt Disney seine Aktionäre 2024 mit 0,750 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,887 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 138,00 USD je Walt Disney-Aktie aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,58 Mrd. USD im Vergleich zu 23,05 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Walt Disney-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,87 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2024
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2024
|Walt Disney Buy
|UBS AG
