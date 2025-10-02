DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.015 +2,1%Euro1,1717 -0,1%Öl64,25 -1,8%Gold3.855 -0,3%
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

02.10.25 20:24 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 112,49 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 112,49 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 110,78 USD. Bei 112,84 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 593.695 Walt Disney-Aktien.

Bei einem Wert von 124,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 9,77 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,887 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,00 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 06.08.2025 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,92 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,58 Mrd. USD – ein Plus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 05.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walt Disney nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
