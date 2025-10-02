Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 112,28 USD.
Der Walt Disney-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 112,28 USD. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 111,60 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,84 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 201.598 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 124,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 80,10 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 40,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,750 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,887 USD je Walt Disney-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 138,00 USD an.
Walt Disney ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,92 USD gegenüber 1,43 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 23,58 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,30 Prozent gesteigert.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,87 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2024
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2024
|Walt Disney Buy
|UBS AG
