Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zieht am Mittwochnachmittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 115,31 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Walt Disney legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 115,31 USD. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 116,01 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 114,01 USD. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 196.891 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 124,67 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 8,12 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 80,10 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 30,54 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,952 USD, nach 0,750 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,00 USD.
Am 06.08.2025 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 23,58 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 05.11.2025 vorlegen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 5,87 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren eingebracht
Disney-Aktie höher: Trump kritisiert Comeback der Kimmel-Show
Übrigens: Walt Disney und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walt Disney
Analysen zu Walt Disney
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2024
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2024
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2024
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2024
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.11.2022
|Walt Disney Equal Weight
|Barclays Capital
|14.05.2021
|Walt Disney market-perform
|Bernstein Research
|19.04.2021
|Walt Disney market-perform
|Bernstein Research
|12.02.2021
|Walt Disney market-perform
|Bernstein Research
|13.10.2020
|Walt Disney Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.06.2018
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
|09.01.2018
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
|14.12.2017
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
|20.01.2017
|Walt Disney Underperform
|BMO Capital Markets
|12.01.2017
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walt Disney nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen