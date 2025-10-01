Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zieht am Mittwochnachmittag an

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 115,31 USD nach oben.

Das Papier von Walt Disney legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 115,31 USD. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 116,01 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 114,01 USD. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 196.891 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 124,67 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 8,12 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 80,10 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 30,54 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,952 USD, nach 0,750 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,00 USD.

Am 06.08.2025 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 23,58 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 05.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 5,87 USD je Aktie aus.

