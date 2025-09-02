DAX23.580 +0,4%ESt505.324 +0,6%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.172 -0,3%Nas21.520 +1,1%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,64 -2,1%Gold3.562 +0,8%
Langsame Fahrt

Disney-Aktie: Kreuzfahrtschiff 'Disney Adventure' kommt in Hafen Mukran an

03.09.25 15:51 Uhr
NYSE-Aktie Disney: Disney-Kreuzfahrtschiff erreicht Mukran | finanzen.net

Nach knapp zweitägiger langsamer Fahrt über die südliche Ostsee ist die "Disney Adventure" an ihrem ersten Zielort, in Mukran auf Rügen, angekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
99,77 EUR -0,73 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das in Wismar gebaute Kreuzfahrtschiff machte im Industriehafen unweit des Regasifizierungsschiffes "Neptune" fest, über das per Tanker angeliefertes Erdgas in das Leitungsnetz eingespeist wird.

In Mukran wird die "Disney Adventure" Treibstoff bunkern und auch Wasser aufnehmen, was Gewicht und Tiefgang verändert. Wegen der geringen Fahrrinnen-Tiefe von 9,50 Meter in Wismar war das zuvor in der Werft noch nicht möglich. Das mehrfach verschobene Auslaufen des Kreuzliners war am Montagabend in Wismar unter großen Publikumsinteresse problemlos über die Bühne gegangen.

Am Schiff wird weiter gebaut

Auch nach Verlassen der Werft gehen die Arbeiten zur Vollendung des Schiffes weiter. Dazu befinden sich zahlreiche Arbeiter an Bord des größten je in Mecklenburg-Vorpommern gebauten Schiffes. Der 342 Meter lange und 46 Meter breite Ozeanriese soll von Dezember an mit jeweils 6.700 Passagieren und etwa 2.500 Crew-Mitgliedern an Bord in Südostasien zum Einsatz kommen.

Bis dahin sind weitere Arbeiten am Schiff und Probefahrten geplant. Nähere Angaben machen Werft und Reederei nicht. Auch über die endgültigen Baukosten gibt es keine Informationen. Von Genting Hongkong als Auftraggeber war dem Vernehmen nach bereits eine Milliarde Euro investiert worden. Wie viel staatliche Gelder im Zuge der versuchten Werftrettung verloren gingen, ist ebenfalls noch unklar.

Corona-Krise als Bruch

Die Fertigstellung des im März 2018 begonnenen Schiffes war lange Zeit unsicher. Der Zusammenbruch der weltweiten Kreuzschifffahrt infolge der Corona-Pandemie hatte den Bau gestoppt. Die MV-Werften und ihr Eigner Genting meldeten 2022 Insolvenz an. Doch fand sich mit dem Disney-Konzern, der selbst eine Kreuzfahrt-Reederei unterhält, dann doch ein Interessent, der das ursprünglich unter der Bezeichnung "Global One" (später "Global Dream") firmierende Schiff fertig bauen und nach eigenen Wünschen umgestalten ließ.

/fp/DP/jha

MUKRAN (dpa-AFX)

In eigener Sache

