Walt Disney Aktie News: Walt Disney präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Um 05.05.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 108,96 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walt Disney-Aktie bisher bei 110,12 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 110,12 EUR. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 2.573 Aktien.

Bei einem Wert von 161,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2021). Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 32,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.05.2022 bei 105,50 EUR. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 3,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 194,33 USD für die Walt Disney-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 09.02.2022. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 0,32 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.819,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 16.249,00 USD eingefahren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 11.05.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 09.05.2023 dürfte Walt Disney die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,68 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

