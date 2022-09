Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagvormittag mit KursVerlusten

Die Walt Disney-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 112,52 EUR. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 112,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 112,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 161 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 158,74 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,12 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,86 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 160,00 USD.

Am 10.08.2022 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 21.504,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.022,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 26,33 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Walt Disney am 10.11.2022 präsentieren.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,84 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

