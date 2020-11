Walt Disney-Aktie aktuell: Walt Disney tendiert südwärts

Die Walt Disney-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 106,80 EUR. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 105,54 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 106,38 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 630 Walt Disney-Aktien.

Am 26.11.2019 00:00:00 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,26 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Am 18.03.2020 00:00:00 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,33 EUR.

Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 136,00 USD. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 2,57 USD im Jahr 2021 aus.

Die Walt Disney Company ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das in erster Linie über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vertreibt die Gesellschaft Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. Ende Oktober 2012 übernahm der Konzern die Filmgesellschaft Lucasfilm, die unter anderem das Epos "Krieg der Sterne" realisiert hat. 2019 übernahm Disney außerdem die Filmsparte des Konkurrenten 21st Century Fox.

