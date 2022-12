Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney präsentiert sich am Mittag fester

Das Papier von Walt Disney legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 88,26 EUR. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 88,46 EUR an. Bei 87,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 9.339 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei 142,00 EUR markierte der Titel am 04.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 37,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 86,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 2,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 122,25 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 08.11.2022. Das EPS belief sich auf 0,30 USD gegenüber 0,37 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.150,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 18.534,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Walt Disney am 07.02.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,20 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

