Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 114,56 USD zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 114,56 USD. In der Spitze gewann die Walt Disney-Aktie bis auf 114,99 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 114,19 USD. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 147.414 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 118,60 USD erreichte der Titel am 03.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 30,08 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,865 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 127,50 USD.

Walt Disney ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 21,99 Mrd. USD eingefahren.

Am 06.08.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,78 USD je Aktie.

