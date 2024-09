Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 88,68 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 88,68 USD. In der Spitze gewann die Walt Disney-Aktie bis auf 88,78 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 88,21 USD. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 237.565 Stück gehandelt.

Bei 123,73 USD erreichte der Titel am 29.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 78,74 USD erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,21 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,700 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 127,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Walt Disney ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,44 USD, nach -0,25 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 23,05 Mrd. USD gegenüber 22,26 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 07.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,94 USD je Walt Disney-Aktie.

