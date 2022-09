Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney büßt am Nachmittag ein

Die Walt Disney-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 113,24 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Walt Disney-Aktie bis auf 112,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 115,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 5.678 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (158,20 EUR) erklomm das Papier am 18.09.2021. Mit einem Zuwachs von 28,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,65 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 30,69 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 160,00 USD.

Walt Disney ließ sich am 10.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 21.504,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.022,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 26,33 Prozent gesteigert.

Am 10.11.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 3,86 USD in den Büchern stehen haben wird.

