Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Walt Disney zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 108,66 USD.

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 108,66 USD. Bei 108,95 USD erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,77 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 160.041 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2024 bei 123,73 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,87 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,92 USD. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Abschläge von 22,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,750 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,828 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 127,50 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 14.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,14 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 22,45 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,20 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Walt Disney am 05.02.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 11.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 6,91 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

