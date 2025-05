Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochnachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 111,16 USD.

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 111,16 USD. Im Tief verlor die Walt Disney-Aktie bis auf 111,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 111,38 USD. Zuletzt wurden via New York 264.887 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (118,60 USD) erklomm das Papier am 03.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 80,10 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Walt Disney seine Aktionäre 2024 mit 0,750 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,865 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 127,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 07.05.2025. In Sachen EPS wurden 1,81 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney -0,01 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,50 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 21,99 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,73 USD je Walt Disney-Aktie.

