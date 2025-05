Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag verlustreich

Blick auf Walt Disney-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 112,09 USD.

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 112,09 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 111,88 USD nach. Bei 112,53 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 203.727 Stück.

Am 03.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 5,81 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 80,10 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,865 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,750 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 127,50 USD.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,81 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,01 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 21,99 Mrd. USD eingefahren.

Am 06.08.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,74 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren abgeworfen

Disney-Aktie zieht zweistellig an: Disney schreibt wieder schwarze Zahlen - Erwartungen übertroffen

Ausblick: Walt Disney stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor