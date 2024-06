Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 99,96 USD nach.

Das Papier von Walt Disney gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 99,96 USD abwärts. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 99,65 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 99,84 USD. Bisher wurden via New York 225.467 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 123,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,74 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 21,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,688 USD je Walt Disney-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 132,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 07.05.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,70 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,99 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,70 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

