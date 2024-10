Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteuert sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Walt Disney zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Walt Disney konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 94,55 USD.

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 94,55 USD. Kurzfristig markierte die Walt Disney-Aktie bei 94,69 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,10 USD. Bisher wurden heute 139.664 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Am 29.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 123,73 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,23 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 16,20 Prozent Luft nach unten.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,700 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 127,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 07.08.2024. Es stand ein EPS von 1,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von -0,25 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,05 Mrd. USD im Vergleich zu 22,26 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,94 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

