Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Die Walt Disney-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 90,58 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 90,58 EUR. Die Walt Disney-Aktie sank bis auf 90,58 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 284 Walt Disney-Aktien.

Bei 142,00 EUR markierte der Titel am 04.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,21 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.11.2022 (86,32 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,25 USD.

Am 08.11.2022 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 20.150,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 18.534,00 USD umgesetzt.

Am 07.02.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,22 USD je Aktie.

