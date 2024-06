Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Nachmittag auf rotes Terrain

So bewegt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 101,39 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 101,39 USD. Im Tief verlor die Walt Disney-Aktie bis auf 100,96 USD. Bei 101,05 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 262.110 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,73 USD. Dieser Kurs wurde am 29.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 22,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 78,74 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 28,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,688 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 132,50 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Am 07.05.2024 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,70 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,70 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21,99 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,74 USD je Walt Disney-Aktie.

