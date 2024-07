Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 96,13 USD nach.

Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 96,13 USD ab. Die Walt Disney-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 95,88 USD ab. Bei 96,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 528.902 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,73 USD erreichte der Titel am 29.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 22,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,74 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Walt Disney-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,692 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 130,00 USD.

Am 07.05.2024 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,35 Prozent auf 21,99 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,75 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Freundlicher Handel: Dow Jones schließt im Plus

Dow Jones aktuell: Dow Jones am Nachmittag mit Gewinnen

Mittwochshandel in New York: Am Mittag Pluszeichen im Dow Jones