Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney fällt am Vormittag

Die Walt Disney-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,8 Prozent auf 86,51 EUR ab. Der Kurs der Walt Disney-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 86,51 EUR nach. Bei 87,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 1.212 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 129,38 EUR markierte der Titel am 30.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 33,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (79,33 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 9,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 124,00 USD.

Walt Disney ließ sich am 08.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.512,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 21.819,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 09.05.2023 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,14 USD je Aktie belaufen.

