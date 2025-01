Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Walt Disney zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die Walt Disney-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 106,96 USD.

Bei der Walt Disney-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 106,96 USD. In der Spitze gewann die Walt Disney-Aktie bis auf 107,50 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 106,81 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,30 USD. Zuletzt wurden via New York 240.845 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.03.2024 bei 123,73 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 13,56 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2024 bei 83,92 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Walt Disney-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,828 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,50 USD.

Am 14.11.2024 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,25 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,45 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 21,20 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 11.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 5,42 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren verloren

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich mit Abgaben

Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich schwächer