Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Die Walt Disney-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 89,99 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 90,23 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,83 EUR. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.407 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,38 EUR erreichte der Titel am 30.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,33 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 13,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 124,00 USD je Walt Disney-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 08.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 USD, nach 1,06 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 23.512,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.819,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,76 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Walt Disney am 09.05.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,14 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

