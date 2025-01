Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 108,90 USD.

Die Walt Disney-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 108,90 USD. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 109,18 USD. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 108,51 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,51 USD. Zuletzt wurden via New York 219.441 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2024 bei 123,73 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,62 Prozent. Bei 83,92 USD fiel das Papier am 09.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,827 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 127,50 USD für die Walt Disney-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 14.11.2024. Walt Disney hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,14 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent auf 22,45 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Walt Disney-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 11.02.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 5,42 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Erste Schätzungen: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren verloren

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich mit Abgaben