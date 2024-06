Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Walt Disney am Nachmittag zu

Walt Disney im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 102,30 USD.

Das Papier von Walt Disney konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 102,30 USD. Die Walt Disney-Aktie legte bis auf 103,65 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 102,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 416.117 Stück gehandelt.

Am 29.03.2024 markierte das Papier bei 123,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 20,95 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 78,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,693 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 130,00 USD je Walt Disney-Aktie an.

Walt Disney ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney ebenfalls 0,70 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 21,99 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,70 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,75 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walt Disney von vor 10 Jahren abgeworfen

Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt am Mittag

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walt Disney von vor 5 Jahren gekostet