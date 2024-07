Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney legt am Freitagnachmittag zu

Walt Disney im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Das Papier von Walt Disney konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 89,77 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 89,77 USD. Kurzfristig markierte die Walt Disney-Aktie bei 89,94 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 89,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 274.855 Stück gehandelt.

Am 29.03.2024 markierte das Papier bei 123,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 37,83 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 78,74 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,692 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 130,00 USD für die Walt Disney-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 07.05.2024. Walt Disney hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,70 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 21,99 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,70 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Walt Disney am 07.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Walt Disney-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,76 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Neuer Vertrag mit Basketball-Profiliga NBA: Amazon sichert sich Rechte für TV-Übertragung - Amazon-Aktie höher

Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende schwächer

Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag