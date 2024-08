Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney schiebt sich am Nachmittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 91,28 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 91,28 USD zu. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 91,45 USD zu. Bei 91,29 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 193.010 Walt Disney-Aktien.

Bei 123,73 USD markierte der Titel am 29.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,55 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 78,74 USD. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 15,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Walt Disney-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,715 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 126,67 USD.

Walt Disney ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,25 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 23,05 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Walt Disney am 07.11.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,93 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Gewinne in New York: Dow Jones beendet den Handel in der Gewinnzone

Börse New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt am Dienstagmittag im Minus