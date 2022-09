Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Walt Disney

Die Walt Disney-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 102,02 EUR. Im Tief verlor die Walt Disney-Aktie bis auf 102,02 EUR. Bei 102,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 2.732 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2021 bei 155,00 EUR. 34,18 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,65 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 17,74 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 160,00 USD angegeben.

Walt Disney veröffentlichte am 10.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 21.504,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17.022,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,86 USD je Aktie belaufen.

