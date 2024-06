Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag nahezu unbewegt

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Walt Disney-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 102,08 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Walt Disney-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 102,08 USD. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 102,55 USD. Im Tief verlor die Walt Disney-Aktie bis auf 101,72 USD. Mit einem Wert von 102,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 248.094 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,73 USD erreichte der Titel am 29.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 21,21 Prozent wieder erreichen. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 78,74 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 29,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Walt Disney-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,692 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,00 USD aus.

Am 07.05.2024 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,70 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,35 Prozent auf 21,99 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,75 USD je Walt Disney-Aktie.

