Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag gesucht

Um 12:03 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 88,21 EUR zu. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 88,63 EUR zu. Bei 88,20 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4.308 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 30.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,38 EUR an. Gewinne von 31,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 79,33 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 124,00 USD.

Am 08.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 USD, nach 1,06 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.512,00 USD – ein Plus von 7,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 21.819,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.05.2023 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,14 USD fest.

Redaktion finanzen.net

