Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Walt Disney im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 114,66 USD.

Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 114,66 USD. Bei 115,12 USD erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 114,24 USD. Zuletzt wechselten 294.005 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,73 USD erreichte der Titel am 29.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,91 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2024 (83,92 USD). Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 36,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,827 USD, nach 0,750 USD im Jahr 2024. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 127,50 USD.

Am 14.11.2024 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,45 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.02.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Walt Disney-Anleger Experten zufolge am 11.02.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,42 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Nach turbulentem Start: Darauf setzen Börsenexperten bei Aktien in 2025

Börse New York: Dow Jones fällt am Mittwochnachmittag