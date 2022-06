Walt Disney Aktie News: Walt Disney am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 30.06.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 89,09 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 89,00 EUR. Bei 91,29 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.569 Stück gehandelt.

Am 14.08.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 161,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.06.2022 auf bis zu 86,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 2,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 170,00 USD angegeben.

Walt Disney ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,08 USD, nach 0,79 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.272,00 USD – ein Plus von 29,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 15.613,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2022 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,57 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

George Lucas: So hat ihn Star Wars reich gemacht

NASDAQ, S&P 500 & Co: Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie, Amazon-Aktie, Apple-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Netflix, Disney+ & Co. bekommen weitere Konkurrenz: Neuer Streaming-Dienst macht sich für Start in Europa bereit

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: canbedone / Shutterstock.com