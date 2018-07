Siemens Healthineers verzeichnet im dritten Quartal weniger Gewinn - Aktie verliert

Negative Währungseffekte, Anlaufkosten für das Diagnostiksystem Atellica sowie einmalige Aufwendungen für einen kürzlich an Land gezogenen Automatisierungsauftrag lasteten in den drei Monaten bis Ende Juni auf dem Ergebnis. Unter dem Strich verfehlte das Unternehmen dabei die Erwartungen von Branchenexperten. Der TecDAX -Neuling konnte seine Verluste nur temporär eindämmen: Bis zur Schlussglocke schlug mit 38,38 Euro wieder ein deutliches Minus von etwa 1,98 Prozent zu Buche.

Nach Steuern sank der Gewinn im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 293 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Erlangen mitteilte. Bereinigt um Sondereffekte ging der Gewinn um 7 Prozent auf 334 Millionen Euro zurück.

Die Auslieferungen des neuen Labordiagnostiksystems Atellica lägen im Plan, sagte Vorstandsvorsitzender Bernd Montag in einer Telefonkonferenz. So wolle Siemens Healthineers per Ende September 800 bis 1000 dieser Systeme installiert haben. Ende Juni waren es 560 Systeme und damit etwas mehr, als die Analysten von JPMorgan erwartet hatten. Von der Auslieferung dauert es den Angaben zufolge derzeit drei bis vier Monate, bis die ersten Umsätze erzielt werden können.

Der Umsatz stagnierte wegen negativer Währungseffekte bei 3,3 Milliarden Euro, auf vergleichbarer Basis erzielte Siemens Healthineers ein Plus von 5 Prozent. Wachstumstreiber war das Geschäft mit der Bilddiagnostik wie Ultraschallgeräten und Magnetresonanztomographen (MRT), das auf vergleichbarer Basis um 8 Prozent zulegte. Die Umsätze in der bildgebenden Diagnostik seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb David Adlington von JPMorgan.

Die Jahresprognose für das bis 30. September laufende Geschäftsjahr bekräftigte die Siemens-Tochter, die im März an die Börse gegangen und vor Kurzem in den Technologiewerteindex TecDAX aufgenommen worden war. Der Umsatz soll auf vergleichbarer Basis um drei bis vier Prozent wachsen, die bereinigte Ergebnismarge zwischen 17 und 18 Prozent liegen. Im dritten Quartal betrug sie 16 Prozent, nach neun Monaten nach Aussagen von Finanzvorstand Jochen Schmitz knapp 17 Prozent. Das vierte Geschäftsquartal ist das traditionell stärkste.

Für Zinszahlungen stellte das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr 20 Millionen Euro ein - zusätzlich zu den bereits prognostizierten 140 bis 170 Millionen Euro. Siemens Healthineers ist mehrheitlich in US-Dollar verschuldet./nas/stw/fba

ERLANGEN (dpa-AFX)

