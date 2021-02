Pharmariese: Milliardenverlust bei Bayer

€uro am Sonntag

von Redaktion Euro am Sonntag



2020 fiel deshalb ein Verlust von 10,5 (Vorjahresgewinn: 4,1) Milliarden Euro an. 2019 stand noch ein Gewinn von 4,1 Milliarden Euro zu Buche. Deutliche Ergebniseinbußen musste der Agrar- und Pharmakonzern in der Agrarsparte sowie im Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten hinnehmen. Der Umsatz von Bayer sank im vergangenen Jahr auch aufgrund von Währungseffekten um knapp fünf Prozent auf 41,4 Milliarden Euro. Die Dividende soll um 80 Cent auf zwei Euro gesenkt werden.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock, 360b / Shutterstock.com

_________________________