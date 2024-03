TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Mittag steigen

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen

Zuversicht in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag steigen

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Heute im Fokus

Kanzler Scholz unterstützt Tesla-Ausbau in Grünheide. Lufthansa-Aktie steigt nach Lösung im Tarifstreit mit Bodenpersonal. IMMOFINANZ will nach Verlusten keine Dividende für 2023 ausschütten. UBS passt Nettogewinn 2023 nachträglich an. Scout24 erhöht Dividende sichtlich. Kontron kürzt Dividende trotz Gewinnanstiegs deutlich. Entscheidung in Diesel-Musterklage gegen Mercedes getroffen.